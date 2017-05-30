Пензенский губернатор отметил важность разрабатываемой в регионе программы расселения ЖКХ

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья, разработка которой начата в регионе.

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«Я дал поручение председателю правительства [Пензенской области Николаю Симонову] готовить проект региональной программы, которая в обязательном порядке будет работать. [...] Я понимаю, что она для граждан очень важна. […] Аварийных домов у нас еще много», — сказал глава региона, отвечая на вопрос сотрудницы ООО «СКБТ» Татьяны Звоновой о возможности продления действующей программы расселения, которая рассчитана до сентября 2017 года.

Иван Белозерцев напомнил, что в 2015 году по данной программе были расселены почти 1,5 тыс. граждан, а в 2016 году эта цифра выросла до более чем 2 тыс. человек.

«Мы наращиваем объемы, мы будем это делать дальше. […] Программа будет такая у нас областная. Мы обязательно поможем гражданам, которые сегодня проживают в ветхом и аварийном жилье», — пообещал губернатор.