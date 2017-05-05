В Пензе будет разработана региональная программа расселения ветхого и аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить предложения по разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья.

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По его мнению, при этом должны быть учтены резервы региона и муниципальных образований.

«Ко мне обращаются жители, чьи дома признаны ветхими и аварийными после января 2012 года, я знаю об этой проблеме не понаслышке. С предложением о продлении действия программы мы обращались в правительство РФ. В то же время я как губернатор понимаю, что нам нужно искать варианты решения вопроса на уровне области с участием муниципалитетов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос расселения аварийного и ветхого жилья обсуждался в ходе совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое президент России Владимир Путин провел в Кремле в минувший четверг, 4 мая.

Глава государства предложил поощрить регионы, которые выполняют показатели программы, несмотря на различные сложности. Также он призвал глав регионов, не выполнивших запланированные объемы расселения, взять на себя ответственность за срыв программы.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года.