В Пензе суд отказал в удовлетворении иска к «Т Плюс» о замене 5,5 км теплосетей ЖКХ

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы отказал в удовлетворении исковых требований прокурора к ПАО «Т Плюс» и АО «Т Плюс теплосеть Пенза» о понуждении к принятию мер по обеспечению надлежащего теплоснабжения.

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«В феврале было направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ПАО «Т Плюс» и АО «Т Плюс теплосеть Пенза» — собственнику и арендатору теплосетей — с требованием о замене участков тепловых сетей общей протяженностью более 5,5 тыс. метров, отработавших нормативный срок службы, имевших порывы в прошедшем отопительном сезоне и не включенных в программу капитального ремонта на 2017 год», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что решение об отказе в удовлетворении этих требований было принято судом 18 мая.

«Не согласившись с решением суда, прокурор района принимает меры к его обжалованию. Готовится апелляционное представление», — пояснила собеседница агентства.