После аварии на ТЭЦ в Пензе вскрыты многочисленные нарушения в работе «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Многочисленные нарушения вскрыты в результате проверок деятельности ПАО «Т Плюс» и ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза», проведенных после крупной январской аварии на ТЭЦ-1, в результате которой погиб человек и сотни домов в мороз остались без тепла. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Психиатрическое освидетельствование и периодические медицинские осмотры работников, осуществлявших деятельность в условиях повышенной опасности, не проводились. Сотрудники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, были допущены иные нарушения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с этим в отношении должностных лиц предприятий было возбуждено 12 дел по ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и ст. 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

Светлана Артамонова напомнила, что после случившегося было возбуждено уголовное дело.

«Также по инициативе прокуратуры области ПАО «Т Плюс» и его должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ [«Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»] и ст. 9.11 [«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки»], — отметила старший помощник прокурора региона.

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Она пояснила, что в период завершающегося отопительного сезона ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» и должностные лица компании 13 раз привлекались к административной ответственности за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

«В суд направлено исковое заявление с требованием заменить участки ветхих тепловых сетей общей протяженностью более 5,5 км», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в результате принятых мер организация направила в администрацию Пензы график вывода в ремонт теплосетей, на замену которых в 2017 году предлагается выделить дополнительные средства.