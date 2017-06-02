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Мэр Пензы развеял сомнения о качестве укладываемых на улице Кулакова труб

17:38 | 02.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оперативно отреагировал на публикацию депутата городской думы от «Единой России» Алексея Шуварина в Facebook, в которой народный избранник поставил под сомнение качество укладываемых на улице Кулакова труб.

Мэр Пензы развеял сомнения о качестве укладываемых на улице Кулакова труб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На улице Кулакова сегодня меняют трубы теплоснабжения. Интересно, сколько продержатся новые трубы? Хотя «новыми» их называть как-то неправильно», — написал Алексей Шуварин на своей странице в социальной сети в минувший четверг, 1 июня.

Это сообщение он сопроводил фотографией труб, внутри которых виднеются следы ржавчины.

Данный снимок вызвал живую дискуссию, к которой среди прочих неравнодушных граждан подключился еще один единоросс — Юрий Зиновьев, пообещавший узнать, «что там за трубы».

«Хотя я не думаю, что они кладут старые трубы на центральной улице у всех на виду», — отметил он в одном из своих комментариев.

Менее чем через сутки ситуацию прояснил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Данные трубы будут уложены в качестве гильзы для прохода основной предизолированной трубы 2017 года выпуска», — сообщил он, развеяв тем самым сомнения в качестве используемых при ремонте материалов.
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