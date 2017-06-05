17:04:26 Понедельник, 5 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе трое сотрудников Госжилстройтехинспекции наказаны за ненадлежащую работу

12:16 | 05.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Трое сотрудников Госжилстройтехинспекции Пензенской области привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В Пензе трое сотрудников Госжилстройтехинспекции наказаны за ненадлежащую работу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что инспекция необоснованно уклонилась от проведения проверки в управляющей организации ООО «Домострой» города Кузнецка. Выявлены также отступления от установленных требований при внесении изменений в реестр лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что Госжилстройтехинспекцией при рассмотрении жалобы на перерыв в подаче холодной воды, поступившей от жителя многоквартирного дома в Засечном, было незаконно отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Водоканал».

«В связи с указанными и иными фактами первым заместителем прокурора области начальнику инспекции Инне Левченко было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения Госжилстройтехинспекцией проведена соответствующая проверка в ООО «Домострой», которому выдано предписание. Также была скорректирована деятельность в части ведения реестра лицензий и приняты меры к устранению нарушений законодательства об административных правонарушениях. Гражданам, ранее направившим в инспекцию обращения, даны дополнительные ответы», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Жительница Мокшаского района проведет 4 года в колонии за смерть мужа В Пензе «Ледяной дом» оштрафован за нарушения санитарных норм
В пензенских больницах 10 июня пройдет «День УЗИ» На «МегаФон.ТВ» создан детский раздел
В Пензе в 2017 году на капремонт теплосетей направят рекордную сумму В Пензенской области выпускника выгнали с ЕГЭ по обществознанию за наличие телефона
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама