В Пензе трое сотрудников Госжилстройтехинспекции наказаны за ненадлежащую работу ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Трое сотрудников Госжилстройтехинспекции Пензенской области привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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«Установлено, что инспекция необоснованно уклонилась от проведения проверки в управляющей организации ООО «Домострой» города Кузнецка. Выявлены также отступления от установленных требований при внесении изменений в реестр лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что Госжилстройтехинспекцией при рассмотрении жалобы на перерыв в подаче холодной воды, поступившей от жителя многоквартирного дома в Засечном, было незаконно отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Водоканал».

«В связи с указанными и иными фактами первым заместителем прокурора области начальнику инспекции Инне Левченко было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения Госжилстройтехинспекцией проведена соответствующая проверка в ООО «Домострой», которому выдано предписание. Также была скорректирована деятельность в части ведения реестра лицензий и приняты меры к устранению нарушений законодательства об административных правонарушениях. Гражданам, ранее направившим в инспекцию обращения, даны дополнительные ответы», — резюмировала собеседница агентства.