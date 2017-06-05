17:04:21 Понедельник, 5 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Опрессовка систем отопления в Пензе выполнена на 23%

14:32 | 05.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Опрессовка систем отопления выполнена в Пензе на 23%. Об этом сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

Опрессовка систем отопления в Пензе выполнена на 23%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выявлено 94 разрыва. Это вместе со старыми», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Руководитель филиала добавил, что с этой недели к ликвидации разрывов приступят два подрядчика, с которыми уже достигнуты соответствующие договоренности.

«В этом году, что еще положительного хочу сказать, в окончание отопительного сезона мы наконец-то совместно с администрацией, будем говорить, усеченные, но провели температурные испытания наших сетей. Мы нагрели воду максимум до +101ºС, и это уже показало несколько десятков разрывов в конце отопительного сезона, помогло нам выявить слабые места», — пояснил Александр Суслов.

По его словам, проведенные к настоящему времени работы дали положительный эффект в части определения «слабых мест», которым необходимо уделить внимание в первую очередь.
Актуальное
Читайте также
Жительница Мокшаского района проведет 4 года в колонии за смерть мужа В Пензе «Ледяной дом» оштрафован за нарушения санитарных норм
В пензенских больницах 10 июня пройдет «День УЗИ» На «МегаФон.ТВ» создан детский раздел
В Пензе в 2017 году на капремонт теплосетей направят рекордную сумму В Пензенской области выпускника выгнали с ЕГЭ по обществознанию за наличие телефона
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама