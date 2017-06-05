Опрессовка систем отопления в Пензе выполнена на 23% ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Опрессовка систем отопления выполнена в Пензе на 23%. Об этом сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

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«Выявлено 94 разрыва. Это вместе со старыми», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Руководитель филиала добавил, что с этой недели к ликвидации разрывов приступят два подрядчика, с которыми уже достигнуты соответствующие договоренности.

«В этом году, что еще положительного хочу сказать, в окончание отопительного сезона мы наконец-то совместно с администрацией, будем говорить, усеченные, но провели температурные испытания наших сетей. Мы нагрели воду максимум до +101ºС, и это уже показало несколько десятков разрывов в конце отопительного сезона, помогло нам выявить слабые места», — пояснил Александр Суслов.

По его словам, проведенные к настоящему времени работы дали положительный эффект в части определения «слабых мест», которым необходимо уделить внимание в первую очередь.