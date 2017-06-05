Более 1 млрд. рублей намечено вложить в теплосети Пензы в рамках инвестпрограммы «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Компания «Т Плюс» разработала инвестиционную программу, в рамках которой в теплосети Пензы в период с 2018 по 2020 годы планируется вложить примерно 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

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По его словам, основной объем средств предусмотрен на первый год реализации программы.

В свою очередь директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов отметил, что для Пензы это большие деньги, освоение которых требует высокой квалификации подрядчиков.

Отвечая на вопрос о том, насколько данная инвестпрограмма позволит повлиять на процент износа теплосетей, он призвал оценивать ситуацию объективно.

«Не питайте иллюзий, что мы в один год все решим. Нет, я прямо говорю — будут и в зиму разрывы. Но на сегодняшний день нам нужно минимизировать эти разрывы, чтобы не было такого, как когда мы входили в [отопительный сезон] прошлого года», — отметил Александр Суслов.

Он также обратил внимание на то, что фактически эта программа получается четырехлетней, так как в 2017 году «Т Плюс» вкладывает в ремонт собственные деньги.

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«Вас волнуют километры, но, к сожалению, цены не только на продукты питания и предметы обихода растут практически каждый месяц, но и на нашу продукцию, которую мы должны закупать — это железобетон, это трубопрокатные изделия. Они растут тоже не по дням, а по часам. В части натурального выражения это будет относительно очень немного — в лучшем случае 10–12 км по 2018 году», — пояснил руководитель филиала ПАО «Т Плюс», предположив, что в последующие годы цифры будут еще меньше.

«Сейчас нужно найти источник финансирования, откуда у нас будут эти средства [на реализацию инвестпрограммы]», — резюмировал Александр Суслов.