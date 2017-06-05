В Пензе в 2017 году на капремонт теплосетей направят рекордную сумму ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Объем денежных средств, которые компания «Т Плюс» направит на ремонт теплосетей в Пензе, увеличен в 2017 году примерно в три раза. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

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По его словам, немаловажную роль сыграло то, что прошедший отопительный сезон был в Пензе на редкость тяжелым.

«Если раньше — в начале года — план капремонта составлял порядка 78 млн. рублей, то [...] в том числе благодаря этому были увеличены объемы, что позволило выйти на сумму 208 млн. рублей по капитальному ремонту», — уточнил вице-мэр.

Юрий Ильин отметил, что «эта цифра — сама по себе достижение», так как пока на эти цели такие средства в городе не осваивали.

Вице-мэр добавил, что в сложившихся условиях предстоит продемонстрировать высокое качество работы.