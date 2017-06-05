Приватизация МКП «Теплоснабжение города Пензы» завершится осенью ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Приватизация МКП «Теплоснабжения города Пензы» завершится, как ожидается, осенью 2017 года. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Большая работа сейчас идет между московским головным офисом [ПАО «Т Плюс»], филиалом мордовским, администрацией Пензы и правительством Пензенской области по дальнейшей работе с задолженностью МКП «Теплоснабжение». Вы знаете, что в рамках этой работы мы планируем приватизацию предприятия. Сейчас там достаточно много нюансов на этом пути появляется», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Читайте также

Суслов прокомментировал информацию о том, что «Теплоснабжение» отойдет «Т Плюс» за долги

По словам Юрия Ильина, на данном этапе определяется состав имущества, подлежащего приватизации.

«После этого мы подаем заявку на выпуск акций, изменяем уставные документы, подаем заявку на эмиссию акций. Собственно говоря, после этого уже можно осуществлять их дальнейшую продажу», — пояснил заместитель главы администрации города.

Отвечая на вопрос о конкретных сроках завершения данной работы, Юрий Ильин сообщил, что это произойдет в октябре–ноябре.