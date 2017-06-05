23:06:19 Понедельник, 5 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза». Пенза, 5 июня 2017 г.

Приватизация МКП «Теплоснабжение города Пензы» завершится осенью

18:14 | 05.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Приватизация МКП «Теплоснабжения города Пензы» завершится, как ожидается, осенью 2017 года. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Приватизация МКП «Теплоснабжение города Пензы» завершится осенью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Большая работа сейчас идет между московским головным офисом [ПАО «Т Плюс»], филиалом мордовским, администрацией Пензы и правительством Пензенской области по дальнейшей работе с задолженностью МКП «Теплоснабжение». Вы знаете, что в рамках этой работы мы планируем приватизацию предприятия. Сейчас там достаточно много нюансов на этом пути появляется», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Читайте также

Суслов прокомментировал информацию о том, что «Теплоснабжение» отойдет «Т Плюс» за долги

По словам Юрия Ильина, на данном этапе определяется состав имущества, подлежащего приватизации.

«После этого мы подаем заявку на выпуск акций, изменяем уставные документы, подаем заявку на эмиссию акций. Собственно говоря, после этого уже можно осуществлять их дальнейшую продажу», — пояснил заместитель главы администрации города.

Отвечая на вопрос о конкретных сроках завершения данной работы, Юрий Ильин сообщил, что это произойдет в октябре–ноябре.
Актуальное
Читайте также
Руководитель филиала «Т Плюс» прокомментировал решение суда о 5,5 км теплосетей в Пензе Ремонт сетей на улице Кулакова в Пензе рассчитывают завершить в течение недели
В первые дни июня на пензенских таксистов составлено более 130 протоколов В Пензе усилят работу по взиманию долгов за аренду земли под рекламными конструкциями
Под Пензой вор сдал двух украденных коров на скотобойню В Пензе обсудили проблему нехватки площадей для документов госархива
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама