Представитель Минстроя РФ ознакомился с ходом создания в Пензе комфортной среды ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя России Джемал Сурманидзе ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в ходе визита в Пензу в понедельник, 5 июня.

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Чиновники проинформировали гостя о проведенной работе в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

В частности, начальник управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил, что была утверждена программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», в которую вошли набережная реки Суры как общественная территория и 35 дворов.

«На сегодняшний день разработан дизайн-проект реконструкции набережной. Проходят встречи с жителями, где обсуждаются проекты благоустройства дворов. По нескольким районам выходим на процедуру торгов», — сказал руководитель управления ЖКХ.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что жители хотят видеть комплексное благоустройство дворов, поэтому в план работ включены ремонт дорог и тротуаров, входных групп, обустройство парковок, освещения, установка лавочек и урн.

«Наша задача не только привести в порядок данные территории, но и побудить жителей бережно относиться к месту, в котором живешь, потому что все мероприятия будут проходить под их непосредственным контролем», — подчеркнул он.

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В продолжение встречи главный художник города Сергей Петров представил столичному гостю проект реконструкции набережной, подчеркнув, что его основная цель — сделать в этом месте как можно больше точек притяжения для повседневного досуга горожан.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Джемал Сурманидзе дал высокую оценку проекту, который, по его мнению, хорошо проработан и выгодно отличается от других городов.

Также он внимание на арт-объект, выполненный объединением архитекторов «Вещь!», который представляет собой название города в виде больших золотых букв. Представитель Минстроя предложил транслировать другим регионам данный положительный опыт в части оригинального, а не типового решения элемента городской символики.