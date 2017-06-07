Дорожная инспекция ОНФ посетит Пензу 22 июня

«В ходе рейда в первую очередь мы будем уделять внимание дорогам, которые местные жители добавили на карту. Но также планируем оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012–2016 годах, и участков, которые Народный фронт проинспектировал в 2015 году. В ответ на наши обращения по итогам прошлого рейда из администраций городов нам сообщали, что власти предприняли меры по исправлению обнаруженных дефектов. Что ж, скоро мы проверим, насколько им это удалось», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы России Александр Васильев.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, в мае эксперты проекта оценили состояние дорог на территории Северо-Западного федерального округа.
Лучшие ожидаемо оказались в Санкт-Петербурге. Неплохо ситуация складывается в Калининграде, Пскове и Северодвинске. Худшие дороги, по мнению представителей ОНФ, в Петрозаводске. Также много проблем выявлено в Мурманске, Архангельске и Великом Новгороде.
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