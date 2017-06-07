Дорожная инспекция ОНФ посетит Пензу 22 июня ЖКХ

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Эксперты дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) посетят Пензу в четверг, 22 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Днем ранее они будут работать в Саранске, а 23 июня — в Саратове и Энгельсе.

Визит представителей ОНФ в Пензу будет организован в рамках очередного этапа реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который стартует в предстоящую пятницу, 9 июня.

В маршрут были включены административные центры регионов Приволжского федерального округа, а также города, жители которых активно добавляют проблемные участки на интерактивную « Карту убитых дорог ».

Читайте также

Активисты ОНФ замерили ямы на пензенских дорогах

«В ходе рейда в первую очередь мы будем уделять внимание дорогам, которые местные жители добавили на карту. Но также планируем оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012–2016 годах, и участков, которые Народный фронт проинспектировал в 2015 году. В ответ на наши обращения по итогам прошлого рейда из администраций городов нам сообщали, что власти предприняли меры по исправлению обнаруженных дефектов. Что ж, скоро мы проверим, насколько им это удалось», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы России Александр Васильев.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, в мае эксперты проекта оценили состояние дорог на территории Северо-Западного федерального округа.

Лучшие ожидаемо оказались в Санкт-Петербурге. Неплохо ситуация складывается в Калининграде, Пскове и Северодвинске. Худшие дороги, по мнению представителей ОНФ, в Петрозаводске. Также много проблем выявлено в Мурманске, Архангельске и Великом Новгороде.