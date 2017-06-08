Сердобская УК выплатит 80 тыс. рублей женщине, повредившей ногу из-за наледи во дворе ЖКХ

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал управляющую компанию «Березки» выплатить более 80 тыс. рублей женщине, которая год назад повредила ногу из-за наледи во дворе дома на улице Быкова в городе Сердобске Пензенской области.

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«14 февраля 2016 года женщина поскользнулась и упала, получив травму левой ноги. Причиной несчастного случая она сочла ненадлежащее содержание двора многоквартирного жилого дома управляющей компанией», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, так как не усмотрел наличия прямой причинно-следственной связи между действиями управляющей компании в части выполнения обязанности по содержанию двора и фактом травмирования женщины.

«По представлению прокурора Сердобского района и жалобе истицы апелляционным определением судебной коллегии по граждански делам Пензенского областного суда было вынесено новое решение — о частичном удовлетворении заявленных требований. С ООО «Управляющая компания «Березки» в пользу истицы взысканы расходы на лечение — 30 тыс. 867 рублей и компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, суд второй инстанции признал доказанным факт ненадлежащего содержания придомовой территории, поскольку погодные условия 13 и 14 февраля способствовали образованию наледи, однако УК не приняла мер по их обработке соответствующими материалами.