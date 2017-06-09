Светлана Калинина раскритиковала подход к реализации проектов по благоустройству в Пензе ЖКХ

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина подвергла критике работу ответственных лиц, которые должны были помочь жителям Пензы подготовить заявки на благоустройство дворов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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«Мы с вами сделали так, как нам с вами удобно, а не как хорошо. […] Этот проект не просто должен благоустроить, он должен научить людей быть ответственными собственниками», — сказала она в ходе круглого стола с участием представителей власти, курирующих сферу ЖКХ, который состоялся в региональном отделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

Светлана Калинина добавила, что от специалистов требовалось помочь жителям договориться и грамотно оформить документы, а также дать рекомендации, касающиеся использования новых технических решений, создания удобных подъездов к домам, оформления детских площадок и обустройства парковок.

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«Вы этих советов им не дали. […] Вы им ничего сегодня не предложили. Вы им назвали сумму и сказали: «Вот на это и рассчитывайте», — отметила эксперт ОНФ.

По ее словам, такой поход не будет способствовать реализации проекта, который начал реализовываться в 2017 году и рассчитан на несколько лет.

«Я поняла, что мы жителей своих сегодня этим проектом только поссорим. […] Дворовые территории у вас […] не готовы к реализации этих проектов», — поделилась она своим мнением по итогам двухдневного пребывания в Пензенской области.