Эксперт ОНФ призвала сельчан активнее включаться в создание комфортной среды Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Жители сел Пензенской области должны активнее включаться в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного до 2020 года. Такое мнение высказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина по итогам посещения сел Ленино и Воскресеновка в четверг, 8 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первым пунктом ее визита стало село Ленино, где в 2017 году по программе планируется привести в порядок аллею у памятника павшим воинам, а также дворовые территории у домов №5 и №17 на улице Набережной.

Однако Светлана Калинина сначала отправилась к детсаду и местной школе, которые являются местом притяжения детей разных возрастов.

Она сразу же отметила, что площадки для игр выглядят несовременно. В частности, при их оформлении были использованы автомобильные шины.

В ходе общения с представителями местной администрации, жителями и руководителем пензенского исполкома ОНФ Сергеем Мельниковым эксперт обратила внимание на то, что площадки вблизи школ, детских садов и больниц должны быть благоустроены как общественные территории, а для этого, по ее мнению, необходимо в перспективе разработать отдельные программы.

«Это должны быть программы, в которых должны участвовать министерства здравоохранения и образования», — сказала Светлана Калинина.

Отвечая на вопросы жителей, у которых визит общественника вызвал живой интерес, член Центрального штаба ОНФ дала пошаговые инструкции относительно того, как уже сегодня нужно действовать, чтобы в ближайшие годы на территории села реализовать программы благоустройства при участии средств федерального бюджета.

«Я прошу, чтобы вы сейчас точные объемы установили, какие нужны для дворовых территорий, отдельно — для школ, детских садов, общественных территорий. Вы это все должны просчитать до 1 октября», — сказала она.

Светлана Калинина предложила организовать родительские собрания, на которых выработать план действий и собрать подписи, чтобы затем направить свои пожелания в виде протокола в орган местного самоуправления.

Следующим пунктом ее визита стало село Воскресеновка, где она вновь акцентировала внимание на территориях у школы и детсада, так как там свое свободное время проводят юные жители.

«Это же приоритетный проект. Президент [России Владимир Путин] дал такое поручение, но почему-то департаменты образования об этом не задумались. Может быть, им все-таки надо включиться в эту работу?» — отметила эксперт ОНФ, комментируя увиденное.

Она подчеркнула, что у детей в городах и селах должны быть равные комфортные условия для отдыха на свежем воздухе и занятий спортом.

Поясняя сельчанам роль Общероссийского народного фронта в реализации приоритетного проекта, Светлана Калинина пояснила, что он в данном случае выступает в качестве площадки, которая помогает наладить диалог между властью и населением.

«Мы как врач ставим диагноз этой программе», — сказала она, добавив, что во время поездок по регионам выявляются различные проблемы, мешающие ее эффективной реализации, которые впоследствии озвучиваются на федеральном уровне.

Читайте также

На формирование комфортной среды в Пензенской области направят более 300 млн. рублей

«Что такое 2017 год? Это пилотный год. Мы говорим о том, что 20 млрд. рублей выделено вообще на всю страну, чтобы посмотреть, как работа пойдет — как тратят деньги, какая ценовая политика, […] как будут на это смотреть органы власти», — пояснила Светлана Калинина.

Она сообщила, что с этой целью в пятницу, 9 июня, планируется провести в Пензе круглый стол, на котором будет обсуждаться ситуация в области.

В завершение общения с местным населением эксперт ОНФ призвала «не тянуть время» и незамедлительно начать формулировать предложения для программ благоустройства.

«Жители должны помочь органам власти привести сюда деньги», — резюмировала Светлана Калинина.