20:47:55 Пятница, 9 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Фотовыставка «Огни родного города». Пенза, 9 июня 2017 г.

Образец протокола собрания жильцов нужно разместить в открытом доступе — Светлана Калинина

19:35 | 09.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Образец протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома следует разместить в открытом доступе, чтобы каждый житель Пензенской области при необходимости мог без труда найти его. Такую рекомендацию член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина дала чиновникам, курирующим сферу ЖКХ.

Образец протокола собрания жильцов нужно разместить в открытом доступе — Светлана Калинина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Делясь впечатлениями от своего двухдневного пребывания в регионе, она отметила, что ошибки в составлении протокола — одна из наиболее распространенных причин отказа в участии дома в программах благоустройства.

Читайте также

Лишь каждая седьмая заявка на перенос сроков капремонта отвечает требованиям — Левченко

«Сегодня все государственные жилищные инспекции по вашему требованию должны для вашего муниципального образования сделать «болванку» на сайте у себя, чтобы люди понимали, как правильно составить этот протокол», — сказала эксперт в ходе круглого стола с участием представителей власти, курирующих сферу ЖКХ, который состоялся в региональном отделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

Также Светлана Калинина призвала усилить взаимодействие с населением, активнее привлекая жителей к реализации проектов по формированию комфортной городской среды и повышая их правовую грамотность.
Актуальное
Читайте также
Школы и больницы должны подключиться к формированию комфортной среды — эксперт ОНФ Малоэффективным депутатам нужно запретить переизбираться на новый срок — Светлана Калинина
В Пензе стоянку у сквера Дениса Давыдова ограничат с 10 по 13 июня Понятие «дворовое хозяйство» планируется определить в Жилищном кодексе — эксперт ОНФ
Заречный включен в топ-100 лучших муниципалитетов России К 10 годам колонии приговорен житель Пензы, до смерти избивший приятеля молотком
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама