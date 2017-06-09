Образец протокола собрания жильцов нужно разместить в открытом доступе — Светлана Калинина ЖКХ

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Образец протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома следует разместить в открытом доступе, чтобы каждый житель Пензенской области при необходимости мог без труда найти его. Такую рекомендацию член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина дала чиновникам, курирующим сферу ЖКХ.

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Делясь впечатлениями от своего двухдневного пребывания в регионе, она отметила, что ошибки в составлении протокола — одна из наиболее распространенных причин отказа в участии дома в программах благоустройства.

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«Сегодня все государственные жилищные инспекции по вашему требованию должны для вашего муниципального образования сделать «болванку» на сайте у себя, чтобы люди понимали, как правильно составить этот протокол», — сказала эксперт в ходе круглого стола с участием представителей власти, курирующих сферу ЖКХ, который состоялся в региональном отделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

Также Светлана Калинина призвала усилить взаимодействие с населением, активнее привлекая жителей к реализации проектов по формированию комфортной городской среды и повышая их правовую грамотность.