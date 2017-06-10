Стенды с проектами благоустройства установят во дворах, вошедших в муниципальную программу ЖКХ

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Дизайн-проекты благоустройства будут размещены в каждом из 35 дворов, включенных в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», после их согласования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 10 июня, были организованы очередные встречи с жителями, чтобы обсудить детали реализации программы, которая принята в рамках соответствующего приоритетного проекта.

На них представители администраций районов города и управления ЖКХ Пензы вместе с населением рассмотрели варианты будущего облика дворов, а также конкретные виды работ и сроки их выполнения.

В частности, у домов №№2, 4, 6 и 8 на улице Ново-Казанской площадь заасфальтированных участков по решению жильцов составит около 5 тыс. кв. метров. Во дворе будут установлены лавочки и урны, заменен бордюрный камень.

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На будущий год активисты намерены участвовать в грантовом конкурсе, чтобы наполнить игровую зону новыми элементами.

Аналогичные встречи прошли в Октябрьском и Первомайском районах.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» была утверждена 25 мая.

Прогнозируемый объем финансирования составляет более 174 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов в рамках соответствующего приоритетного проекта — почти 154 млн. и около 19 млн. рублей. Еще 1,8 млн. рублей заложено в бюджете Пензы.

В программу включены 35 дворов и одна общественная территория — набережная реки Суры. На их благоустройство намечено направить 2/3 и 1/3 выделенных средств соответственно.