Школы и больницы должны подключиться к формированию комфортной среды — эксперт ОНФ ЖКХ

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Региональные министерства здравоохранения и образования не должны оставаться в стороне от приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого за счет средств федерального бюджета можно благоустроить территории у больниц и школ. Такое мнение высказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина в ходе визита в Пензу.

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«У нас настолько ничего нет на школьных территориях, а это тоже общественное пространство», — отметила она в ходе круглого стола с участием представителей власти, который состоялся в региональном отделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

По словам эксперта, вблизи многих школ, особенно сельских, нет качественных спортивных площадок и безопасных игровых элементов, хотя они являются местом притяжения детей во внеурочное время.

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Комментируя состав региональной межведомственной комиссии, которая будет координировать реализацию проекта, Светлана Калинина обратила внимание на то, что в нее не вошли представители образования и здравоохранения.

«А что, они не нужны нам разве со своими проблемами, со своими решениями?» — отметила член Центрального штаба ОНФ.

Светлана Калинина призвала не относиться к созданию комфортной городской среды формально.

«Нет сегодня задачи просто отделаться от этого проекта. Это глобальнейший проект, по которому мы с вами должны работать», — подчеркнула она.