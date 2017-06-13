Продлены сроки отключения газа в ряде сел под Пензой ЖКХ

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Сроки планового приостановления газоснабжения некоторых населенных пунктов Пензенского района Пензенской области, намеченного на текущую неделю, продлены.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», в 6.00 предстоящей среды, 14 июня, отключение затронет абонентов, проживающих в селах Алферьевка, Казеевка, Камайка, Ленино, Калинино, Надеждино, Большая Валяевка, Оленевка, Соловцовка и Воскресеновка, в поселках Березовая роща и Ардымский, в деревнях Ключи, Лемзяйка, Ленинка, Новая Каменка, Старая Каменка, Ольшанка, Ивановка и Александровка, на станции Ардым, а также в населенном пункте Второе Отделение и садоводческом некоммерческом товариществе «Малиновка».

Планируется, что газоснабжение будет восстановлено 15 июня в 20.00.

Отключение газа связано с проведением ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».