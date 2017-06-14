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Мэр Пензы потребовал ускорить регистрацию муниципальных квартир

16:45 | 14.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ускорить темпы работ по регистрации квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Мэр Пензы потребовал ускорить регистрацию муниципальных квартир

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работа ведется, но очень медленно. В настоящих условиях это просто недопустимо. Необходимо максимально ускорить процесс. Мы должны точно знать, сколько квартир находится в муниципальной собственности, чтобы представлять, какую сумму нам придется заплатить в Региональный фонд капремонта и из бюджета города», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 14 июня.

Виктор Кувайцев поручил начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину, а также представителям городских управлений муниципального имущества и департаменту жилищно-коммунального хозяйства до конца недели разработать комплекс мер по активизации процесса регистрации жилых квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с октября 2016 года по май 2017 года управление муниципального имущества Пензы передало в городское управление ЖКХ информацию о 3 тыс. 959 включенных в реестр помещениях и о 381 исключенных.

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Управлением муниципального имущества были зарегистрированы права муниципальной собственности на 2 тыс. 276 квартир из списка Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области.

Общее количество квартир, находящихся в муниципальной собственности и включенных в реестр, составляет 5 тыс. 163 квартиры.

В рамках судебного разбирательства по оплате взносов за капремонт управлением муниципального имущества администрации Пензы из общего списка, который был предоставлен на оплату Региональным фондом капремонта и насчитывает 7 тыс. 492 квартиры, было исключено более 2 тыс.

Таким образом, взыскиваемая сумма за период с 1 декабря 2014 года по 30 июня 2016 года уменьшилась на 14,6 млн. рублей.
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