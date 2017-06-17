Мэр Пензы призвал обеспечить проезжее состояние дорог, на которых пока нет асфальта ЖКХ

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей подрядных организаций обеспечить проезжее состояние тех дорог, сроки асфальтировки которых затягиваются.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы учитываем тот факт, что вы осуществляете большой объем работ, уделяя при этом должное внимание замене бортового камня. К тому же, в городе параллельно ведется капитальный ремонт теплосетей. Если по каким-то объективным причинам укладка асфальта после фрезерования затягивается, вы обязаны обеспечить, чтобы дороги были в проезжем состоянии», — отметил он в ходе выезда на улицы Мира и Захарова.

Мэр подчеркнул, что вызывать лишние неудобства недопустимо.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, ремонт дорог на этих улицах выполняется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который в 2017 году предусматривает финансирование в объеме более 1 млрд. рублей.