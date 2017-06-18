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Два подъезда дома №35 на улице Ударной в Пензе отключат от коммуникаций и оградят

12:00 | 18.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Второй и третий подъезды частично расселенного дома №35 на улице Ударной в Пензе, где в ночь на 18 июня обрушилась стена в первом подъезде, отключат от коммуникаций и оградят. Такое решение принято в ходе внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в администрации города.

Два подъезда дома №35 на улице Ударной в Пензе отключат от коммуникаций и оградят. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вице-мэр Юрий Ильин доложил, что на момент происшествия первый подъезд был полностью расселен, во втором подъезде находились три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье.

В свою очередь первый вице-мэр Сергей Волков, который в настоящее время исполняет обязанности главы администрации Пензы, поручил организовать поквартирный обход третьего подъезда с целью повторного уведомления жильцов о существующей опасности нахождения в нем.

«Необходимо оказать максимальную поддержку людям в их переезде, обеспечить подачу транспорта и рабочей силы», — сказал он.

Сергей Волков также поручил обеспечить жильцам дома №35 осмотр имеющихся помещений в маневренном фонде.

«На месте [обрушения] будут дежурить работники полиции. Помимо этого, из числа сотрудников управляющей компании надо определить ответственных за соблюдение порядка и охрану личных вещей», — добавил он.

Исполняющий обязанности мэра подчеркнул, что освободить помещения третьего подъезда необходимо в течение дня.

«Дом на улице Ударной, 35, должен быть [включен] одним из первых, когда продление программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступит в силу», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.
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