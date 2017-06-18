В доме №35 на улице Ударной в Пензе рухнула стена в первом подъезде Происшествия

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Стена обрушилась в первом подъезде частично расселенного дома №35 на улице Ударной в Пензе в ночь на воскресенье, 18 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Фотографии с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. По их словам, обрушение произошло около полуночи.

На снимках видно, что полностью обвалились перекрытия и наружная стена на всех пяти этажах здания.

По имеющейся информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

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18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда. 8 февраля стало известно о начале разработки нового технического решения по усилению конструкций.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.

В конце марта в доме произошло очередное обрушение — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.