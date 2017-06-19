Губернатор призвал полностью расселить разрушающийся дом на улице Ударной в Пензе ЖКХ

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил чиновникам подготовить предложения по расселению оставшихся трех подъездов аварийного дома №35 на улице Ударной в Пензе до предстоящей пятницы, 23 июня.

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Информируя главу региона о сложившейся ситуации, и.о. мэра Сергей Волков пояснил, что на данный момент расселено три подъезда из шести, в кратчайшие сроки будет решен вопрос о демонтаже конструкций, оставшихся после падения перекрытий в левом крыле подъезда №1.

«Имущество в основном мы перевезли», — пояснил он, подчеркнув, что власти города оказывают всю необходимую помощь жителям.

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Сергей Волков добавил, что в общей сложности жильцы дома заняли 20 помещений маневренного фонда.

«Остальные либо имеют жилье дополнительное, либо это были квартиранты», — отметил и.о. мэра.

В свою очередь Иван Белозерцев поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову возглавить рабочую группу, которая должна среди прочего решить вопрос с подъездами, в которых пока остаются люди.

«А то вы дождетесь, что дом сложится и люди погибнут. Нужно провести расследование, где была муниципальная власть на протяжении последних лет», — сказал губернатор.