Полностью расселено три подъезда разрушающегося дома на улице Ударной в Пензе ЖКХ

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Первый, второй и третий подъезды аварийного дома №35 на улице Ударной в Пензе, где в ночь на воскресенье, 18 июня, произошло обрушение стены, расселены и опечатаны. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в администрации города.

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«После поквартирного обхода третьего подъезда, во время которого граждан информировали об опасности нахождения в их части дома, люди были переселены в жилье маневренного фонда», — пояснил он.

Юрий Ильин добавил, что эти три подъезда отключены от коммунальных ресурсов.

По данным пресс-службы мэрии Пензы, в целях исключения случаев мародерства по всему периметру здания организовано круглосуточное дежурство. На месте работают полицейские, представители управляющей компании, управления по делам ГО и ЧС, а также администрации района.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в многоквартирном четырехэтажном доме №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки, который состоит из шести подъездов, располагается 243 жилые комнаты, 12 из которых — муниципальные.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.