Мэр Пензы поручил разработать муниципальную программу расселения ветхого жилья ЖКХ

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил приступить к разработке муниципальной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья, которая будет реализована при поддержке региональной власти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В ходе аппаратного совещания, состоявшегося во вторник, 20 июня, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину предварительно определить сумму, необходимую для реализации такой муниципальной программы.

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Он отметил также, что, обсуждая проблемы, связанные с реализацией жилищных программ на заседании правления Ассоциации городов Поволжья в Казани в минувшие выходные, поднимался вопрос о необходимости введении нормы закона, которая бы обязывала собственников заботиться о своем жилье и нести ответственность за его порчу или утрату.

В ходе обсуждения ситуации с разрушающимся домом №35 на улице Ударной Виктор Кувайцев поручил организовать круглосуточную охрану здания, чтобы исключить случаи мародерства и провести разъяснительные беседы с жильцами подъездов №4, №5 и №6, где проживают 117 человек, в том числе 18 детей.

«Хотя угрозы обрушения данных подъездов нет, и письменно всех уведомили о возможности переселения в маневренный фон, нужно побеседовать и донести информацию до каждого собственника лично», — сказал мэр Пензы.