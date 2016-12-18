В нерасселенных подъездах разрушающегося дома живут около 120 человек — мэрия Пензы ЖКХ

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. 117 человек, в том числе 18 детей, живут в нерасселенных подъездах — №4, №5 и №6 — разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе, где в ночь на 18 июня упала стена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

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По уточненным данным, в многоквартирном четырехэтажном доме 1963 года постройки, который состоит из шести подъездов, располагается 244 помещения, из которых 215 находятся в частной собственности и 29 — в муниципальной.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

Компания «Новотех» по заказу ЖЭМУП №7 провела новую техническую экспертизу состояния жилого дома, по результатам которой были выявлены допущенные при строительстве значительные нарушения, несоответствие использованных материалов требованиям ГОСТ, а также сделан вывод о необходимости расселения второго и третьего подъездов.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. После этого были расселены второй и третий подъезды.

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В случае продления программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья дом будет расселен в первоочередном порядке. Потребуется более 222 млн. рублей для строительства 6,8 тыс. кв. метров жилья: существующая площадь дома составляет свыше 4,7 тыс. кв. метров, дополнительная площадь для доведения до строительных нормативов — более 2,1 тыс. кв. метров. Из 244 помещений необходимо увеличение площади 226-ти.

Выкупная стоимость жилых помещений составит, по предварительным данным, свыше 153 млн. рублей. При разрушении первых трех подъездов собственникам будет причинен ущерб в размере более 77 млн. рублей.

Ситуация с жилым домом №35 на улице Ударной в Пензе классифицируется как чрезвычайная регионального характера.