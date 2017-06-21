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Четыре собственника и квартирант из дома на Ударной в Пензе отказались переезжать

22:20 | 21.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Четыре собственника жилых помещений и один квартирант категорически отказались переезжать из разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Четыре собственника и квартирант из дома на Ударной в Пензе отказались переезжать

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным городской администрации, в среду, 21 июня, чиновники провели поквартирный обход жильцов в подъездах №4, №5 и №6. Им было предложено в оперативном порядке освободить помещения и при желании воспользоваться маневренным фондом.

За последние два дня его состояние оценили семь человек.

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В итоге пять собственников из подъездов №3, №4 и №5 подали документы в отдел распределения муниципального жилищного фонда мэрии на предоставление помещений. Собственники 20 комнат из подъездов №1, №2 и №3 уже переехали в дома на улице Ленинградской и 5-м Виноградном проезде.

Члены рабочей группы планируют посетить оставшиеся помещения в 7.00 четверга, 22 июня, чтобы донести до оставшихся жильцов информацию о необходимости освободить занимаемые помещения в ближайшие дни.

В 18.00 у дома на улице Ударной людей будет ждать автобус для организованного посещения маневренного фонда с целью осмотра и выбора помещений.

Переезд и освобождение всех помещений дома планируется осуществить в ближайшие выходные. Для этого будет выделен муниципальный транспорт.
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