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Экс-директор АО «Пензтеплоснабжение» оштрафован на 100 тыс. рублей

14:38 | 22.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей бывшему руководителю АО «Пензтеплоснабжение» Валерию Колесникову по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного после прокурорской проверки.

Экс-директор АО «Пензтеплоснабжение» оштрафован на 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе нее было установлено, что с 1 октября 2015 года по 11 апреля 2016 года АО «Пензтеплоснабжение» при осуществлении деятельности по производству, передаче и распределении пара и горячей воды в котельных, относящихся к взрывопожароопасным производственным объектам третьего класса опасности, получило доход на общую сумму более 460 млн. рублей, то есть в особо крупном размере. При этом у организации вопреки требованиям законодательства не имелось соответствующей лицензии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что в 2016 году по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

«Оно было прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановление суда в законную силу пока не вступило», — пояснила собеседница агентства.
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