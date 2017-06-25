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Ремонт улицы Пушкина в Пензе не могут начать из-за затянувшейся замены теплосетей

09:18 | 25.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Срыв сроков ремонта теплосетей на улице Пушкина в Пензе, который планировалось завершить почти две недели назад, до сих пор не позволяет приступить к работам в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». К такому выводу пришла специальная комиссия, выехавшая на место в минувшую субботу, 24 июня.

Ремонт улицы Пушкина в Пензе не могут начать из-за затянувшейся замены теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Технический директор ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» Игорь Денисов сообщил ответственным лицам, что работы планируется закончить в предстоящий понедельник, 26 июня.

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Однако начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин указал на то, что из-за действий компании страдают жители.

«Вы должны были все завершить еще 13 июня. Из-за вас мы не можем приступить к ремонту улицы Пушкина. Вечером весь центр стоит в пробках. Нельзя так относиться к горожанам», — сказал он.

По данным департамента ЖКХ Пензы, за нарушение сроков окончания ремонта компании ежедневно выписывают штрафы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 июня в ходе встречи с журналистами вице-мэр Пензы Юрий Ильин пояснил, что подрядчик взял обязательство выполнить работы по ремонту теплосетей на улице Пушкина в период с 5 по 13 июня. Уже тогда он заявил, что работы в рамках приоритетного проекта находятся в «продвинутой фазе» и необходимо приступать к укладке асфальта.
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