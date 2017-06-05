Ремонт теплосетей в Пензе начали раньше из-за проекта «Безопасные и качественные дороги» ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Работы по ремонту теплосетей в Пензе стартовали в 2017 году раньше обычного с учетом необходимости реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

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«В настоящее время у нас на контроле основных разрытий по капитальному ремонту три. Это проспект Победы в районе магазина «Буратино», перекресток улиц Суворова и Кулакова — одна из наших самых болевых точек и третье направление — улица Калинина, там у нас немного спокойнее. Вы заметили, что все эти точки связаны с теми дорогами, которые мы будем ремонтировать в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы попросили [...] ускорить выход на те объекты, которые у нас входят в «БКД» уже в мае–июне», — сказал заместитель главы администрации города.

Он добавил, что руководство компании «Т Плюс» в этом вопросе пошло навстречу администрации Пензы.

По словам Юрия Ильина, на данный момент остался один проблемный объект — в районе дома №3 на улице Пушкина, куда в ближайшее время перейдет подрядчик, завершающий работу на проспекте Победы.

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«К сожалению, нам придется пойти на закрытие улицы Пушкина по направлению к улице Бекешской. Это ненадолго. Подрядчик берет сроки с 5 по 13 июня. Мы будем контролировать, потому что вы видите, что у нас в продвинутой фазе работы на улице Пушкина. Надо уже завершать, приступать к укладке асфальта», — пояснил вице-мэр.

Он отметил, что с учетом приоритетного проекта также был составлен график проведения опрессовки.

«Конечно, та работа, которую мы провели, никакой гарантии, что завтра новые дороги перекопаны не будут, не дает, но мы по крайней мере на стадии планирования постарались это минимизировать», — подчеркнул Юрий Ильин.