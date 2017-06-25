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Виктор Кувайцев проверил, как организован переезд жителей дома на Ударной в Пензе

12:26 | 25.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, каким образом оказывается содействие жильцам разрушающегося дома №35 на улице Ударной, которые согласились переехать в маневренный фонд.

Виктор Кувайцев проверил, как организован переезд жителей дома на Ударной в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Во время выезда на место в воскресенье, 25 июня, глава администрации города убедился, что личные вещи людей перевозят две «ГАЗели», машины подъезжают каждые 2 часа.

Как доложил заместитель директора департамент ЖКХ Пензы Денис Леонтьев, в маневренном фонде — на улице Ленинградской и 5-м Виноградном проезде — граждан встречают представители учреждения.

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В свою очередь начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин обратил внимание на то, что при осмотре первых этажей выявлены погреба, не предусмотренные проектом, которые были вырыты в каждом подъезде. По его словам, это усугубляет и без того сложную ситуацию.

В ходе совещания Виктор Кувайцев дал ряд поручений, в частности, проводить поквартирный обход трижды в день и фиксировать съезжающих квартирантов.

Кроме того, он распорядился приступить к монтажу ограждения дома во избежание несчастных случаев, сообщает пресс-служба мэрии.
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