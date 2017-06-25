За день из дома на улице Ударной в Пензе переехали собственники 12 жилых помещений ЖКХ

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Власти Пензы оказали помощь в перевозке вещей собственникам 12 жилых помещений разрушающегося частично расселенного дома №35 на улице Ударной в минувшую субботу, 24 июня. Об этом заместитель директора городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев проинформировал мэра Виктора Кувайцева.

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По его словам, четверо из них воспользовались предложенными помещениями маневренного фонда.

Денис Леонтьев добавил, что на воскресенье, 25 июня, заявку подали еще 11 собственников, из которых шестеро переедут в маневренный фонд.

Он обратил внимание на то, что квартиранты также начали освобождать жилье.

Виктор Кувайцев напомнил, что на улице Ударной ежедневно должна дежурить комиссия, в состав которой входят представители администрации Октябрьского района Пензы, а также городских ведомств — департамента ЖКХ управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Если у людей возникнут какие-то вопросы, у них будет возможность решить их сразу на месте», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в многоквартирном четырехэтажном доме №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки, который состоит из шести подъездов, располагается 243 жилые комнаты, 12 из которых — муниципальные.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.

Первоначально сообщалось, что дом состоит из двух блоков, для одного из которых угрозы обрушения нет. Однако позднее вероятность этого оценили как высокую, и было принято решение расселить дом в кратчайшие сроки. Ожидается, что в скором времени здесь отключат газ, свет и воду.