18:10:11 Воскресенье, 25 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На строительство ливневой канализации на Шуисте намечено направить 110 млн. рублей

13:08 | 25.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по обустройству ливневой канализации в микрорайоне Шуист с начальной (максимальной) ценой контракта более 110 млн. рублей.

На строительство ливневой канализации на Шуисте намечено направить 110 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, финансирование работ будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

При этом на 2017 год предусмотрено 12 млн. 677 тыс. рублей, а оставшаяся часть — около 98 млн. рублей — будет оплачена на следующий год.

Работы должны быть выполнены в один этап до 30 апреля 2018 года.

В документации отмечается, что трасса дождевой канализации расположена в восточной части города на муниципальных землях, ограниченных жилой застройкой.

Читайте также

В Пензе активисты ОНФ проверили участки, попавшие на «Карту убитых дорог»

Начальный пункт линейного объекта — горбольница №4, в сторону реки Суры, по улицам Долгорукова, Светлая, Клары Цеткин, вдоль улицы Чапаева, включая площадку с аккумулирующим резервуаром; конечный пункт — пересечение с улицей Котовского, затем площадка очистных сооружений дождевых вод и далее выпуск в реку Суру.

Общая расчетная площадь водосбора составляет 48,1 га, в том числе существующая застройка — 32,66 га, по улице Чапаева — 0,7 га, перспективная застройка — 15,44 га.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составит 5 лет.

Электронный аукцион состоится 17 июля.
Актуальное
Читайте также
Оплативший путевку в Абхазию житель Заречного стал жертвой мошенничества Уроженец Пензы Клим Костин выбран в первом раунде драфта НХЛ
«ВымпелКом» заплатит штраф за использование госсобственности в Пензенской области Угнанный в Пензе автомобиль найден в Шемышейском районе
Администрацию Засечного сельсовета возглавил Василий Смирнов В Пензе семь лифтов введено в эксплуатацию по программе капремонта
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама