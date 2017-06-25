На строительство ливневой канализации на Шуисте намечено направить 110 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по обустройству ливневой канализации в микрорайоне Шуист с начальной (максимальной) ценой контракта более 110 млн. рублей.

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Как поясняется в документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, финансирование работ будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

При этом на 2017 год предусмотрено 12 млн. 677 тыс. рублей, а оставшаяся часть — около 98 млн. рублей — будет оплачена на следующий год.

Работы должны быть выполнены в один этап до 30 апреля 2018 года.

В документации отмечается, что трасса дождевой канализации расположена в восточной части города на муниципальных землях, ограниченных жилой застройкой.

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Начальный пункт линейного объекта — горбольница №4, в сторону реки Суры, по улицам Долгорукова, Светлая, Клары Цеткин, вдоль улицы Чапаева, включая площадку с аккумулирующим резервуаром; конечный пункт — пересечение с улицей Котовского, затем площадка очистных сооружений дождевых вод и далее выпуск в реку Суру.

Общая расчетная площадь водосбора составляет 48,1 га, в том числе существующая застройка — 32,66 га, по улице Чапаева — 0,7 га, перспективная застройка — 15,44 га.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составит 5 лет.

Электронный аукцион состоится 17 июля.