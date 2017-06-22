В Пензе активисты ОНФ проверили участки, попавшие на «Карту убитых дорог» ЖКХ

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Группа активистов из Пскова в составе дорожной инспекции Общероссийского народного фронта оценила в Пензе состояние участков, к которым у жителей есть претензии.

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Свой маршрут они построили с учетом точек, которые горожане ранее отметили на «Карте убитых дорог».

«В 2015 году мы уже проводили подобную инспекцию, но оценивали тогда больше состояние гарантийных объектов. Сейчас мы уделяем внимание народному рейтингу, то есть тем дорогам, которые нужно ремонтировать с учетом мнения граждан», — пояснил эксперт дорожной инспекции ОНФ Дмитрий Цопов.

С помощью рулетки и дорожной рейки главный инженер проекта «Карта убитых дорог» Николай Мельков проверил ямы, попавшиеся на пути.

Например, на улице Ключевского неподалеку от перекрестка с улицей Кураева эксперты обнаружили канализационный люк, который был ниже уровня дороги на 13 см при допустимой разнице 2 см.

Эксперты отметили, что края ямы создают угрозу для колес автомобиля.

Выше на этой же улице активисты увидели похожую картину. Там был снят асфальт над люком, который оказался замурован во время ремонта дороги. Вокруг опасного участка были накиданы доски, призванные предупредить автомобилистов об опасности.

На узкой улице по сути образовалось реверсивное движение.

«В топ народного рейтинга попала улица Земляничная. Мы на нее вчера заехали, увидели, что [...] тех ям, которые сделаны на фотографиях, уже нет. Это хорошая реакция властей, они следят за проектом и приводят дороги, которые нуждаются в ремонте, в нормальное состояние. Также топовая улица 65-летия Победы. Там мы обнаружили, что ямы и разрушения покрытия есть, но проведен ямочный ремонт. […] И улица Виражная тоже попала в топ, эта улица грунтовая. Мы заметили, что она плохо обслуживается», — пояснил Дмитрий Цопов.

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Он отметил, что у дорожных инспекторов ОНФ есть претензии к некоторым пензенским дорогам, после ремонта которых еще не прошло 5 лет.

«На дорогах, в частности, на [улице] Урицкого, есть небольшие разрушения верхнего слоя покрытия и просадки люков. Если такие разрушения покрытия, трещины необработанные оставить в зиму, то эти проблемы могут возрасти», — сказал участник дорожной инспекции ОНФ.

При измерении расстояния от люка до уровня асфальта на улице Урицкого рядом с перекрестком с улицей Максима Горького выяснилось, что допустимое значение превышено в четыре раза — на 6 см.

Начальник отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ Пензы Наиль Бикмаев, который сопровождал активистов на нескольких точках во второй день их визита, сообщил, что все выявленные нарушения будут устранены в ближайшие дни.

«Разберемся сначала в собственниках и вообще в сути проблемы, и будем реагировать сразу, в течение нескольких дней. Я думаю, к концу этой недели уже вопросы эти все закроем», — сказал он.

Участник дорожной инспекции ОНФ Дмитрий Цопов в целом отметил улучшение ситуации с дорогами в Пензе, уточнив, что в этом есть и заслуга проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

«Чем больше граждан будет заявлять об убитых дорогах, тем больше вероятность, что все-таки власти выйдут на эти дороги и их отремонтируют, потому что, как мы видим по обратной связи, все-таки чиновники смотрят за проектом. […] К сожалению, у нас инспекция ограничена временем: мы должны всю страну проехать до осени. Если мы будем заезжать в каждую деревню, то нас на всех не хватит», — отметил он.