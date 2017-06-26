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ФАС усомнилась в честности торгов по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Пензе

19:05 | 26.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Специалисты регионального управления ФАС России установили признаки картельного соглашения при проведении торгов на ремонт дорог в Пензе.

ФАС усомнилась в честности торгов по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного антимонопольного ведомства, на основании информации, поступившей из управления ФСБ РФ и прокуратуры региона, было выявлено четыре аукциона с начальной (максимальной) ценой контрактов на сумму свыше 778 млн. рублей.

«Предварительно установлено, что ООО «ОДСК «Поволжье», ООО «Магистраль», ООО «Пензадорстрой», ООО «Автодорога» и ООО «ДСУ №1», участвуя в проводимых аукционах, устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия привели или могли привести к поддержанию цен на торгах. В результате аукционов контракты на работы по ремонту дорог были заключены по цене, максимально приближенной к начальной», — пояснили в УФАС.

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В пресс-службе уточнили, что в связи с этим было возбуждено дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами.

Заседание комиссии ведомства состоится 20 июля.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет о контрактах на выполнение работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Два из них — на приведение в порядок дорог в Железнодорожном и Ленинском районах — было заключено с ООО «Автодорога». Первомайским районом по результатам торгов занялась компания «Пензадорстрой», а Октябрьским — «Магистраль».
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