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В Пензе разработаны проекты благоустройства 35 дворов

10:19 | 28.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Дизайн-проекты 35 дворовых территорий, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды», разработаны в Пензе.

В Пензе разработаны проекты благоустройства 35 дворов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время утверждены все проекты дворов Железнодорожного, Первомайского и Ленинского районов, а в Октябрьском они находятся в стадии обсуждения.

Предполагается, что все проекты будут утверждены до 1 июля.

Перед началом работ утвержденный дизайн-проект с указанием даты начала и окончания благоустройства будет размещен при въезде во двор. На стенде также будут указаны контактные данные подрядной организации и ответственных сотрудников.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Победители будут определены до 10 июля.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» была утверждена 25 мая.

Прогнозируемый объем финансирования составляет более 174 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов в рамках соответствующего приоритетного проекта — почти 154 млн. и около 19 млн. рублей. Еще 1,8 млн. рублей заложено в бюджете Пензы.

В программу включены 35 дворов и одна общественная территория — набережная реки Суры. На их благоустройство намечено направить 2/3 и 1/3 выделенных средств соответственно.
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