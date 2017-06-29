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Виктор Кувайцев потребовал вовремя восстановить водоснабжение в Пензе

14:40 | 29.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал восстановить водоснабжение, приостановленное на сутки в связи с ремонтом камеры и заменой запорной арматуры магистрального водопровода у монумента «Росток», в определенные ранее сроки.

Виктор Кувайцев потребовал вовремя восстановить водоснабжение в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Днем в четверг, 29 июня, он лично проконтролировал ход ремонта.

По словам технического директора ООО «Горводоканал» Николая Грунтова, на объекте сконцентрирован большой объем бригад и техники для того, чтобы работы велись интенсивно.

Он уточнил, что существующие затворы диаметром 800 и 700 мм будут заменены на новые — импортного производства.

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Виктор Кувайцев обратил внимание ответственных лиц на то, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены качественно, несмотря на сжатые сроки.

«У вас должно быть понимание, что набережная — это объект социально значимый и дорогостоящий. Нужно приложить все усилия, чтобы, выполнив ремонт на этом участке, мы больше не возвращались к нему и не нарушали земляными работами благоустройство», — отметил он.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что будет держать данный вопрос на особом контроле.
«Подачу воды необходимо восстановить своевременно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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