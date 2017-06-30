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Под Пензой на чиновника завели дело из-за качества жилья для переселенцев и сирот

19:29 | 30.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено в отношении начальника отдела строительства, архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мокшанского района в связи с приемкой в эксплуатацию дома №15В на улице Строителей в Мокшане Пензенской области, жилье в котором не соответствует требованиям безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Под Пензой на чиновника завели дело из-за качества жилья для переселенцев и сирот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что жилые помещения в этом доме были предоставлены участникам программы расселения аварийного жилья и детям-сиротам.

«Прокуратура Мокшанского района выявила недостатки при строительстве многоквартирного дома. Материалы проверки были направлены в органы СКР для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что уголовное дело по статье «Халатность» стало уже вторым, возбужденным по данному факту: в феврале было открыто еще одно — по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Оно было возбуждено в отношении председателя совета мокшанского местного отделения общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Владимира Екимова, неправомерно выдавшего 36 актов обследования дымоходов и вентиляционных каналов в указанном доме. В ходе строительно-технической экспертизы в отношении газового оборудования было установлено, что эксплуатация жилых помещений при существующей системе дымоудаления и вентиляции невозможна, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан», — пояснила старший помощник прокурора.

По ее словам, впоследствии дело в отношении Владимира Екимова было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

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Светлана Артамонова добавила, что было организовано комиссионное обследование внутриквартирного газового оборудования с целью решения вопроса об отключении теплогенераторов жилых помещений многоквартирного дома.

Говоря об уголовном деле в отношении чиновника районной администрации, она отметила, что ход его расследования находится на контроле органов прокуратуры.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте администрации Мокшанского района, в настоящее время должность начальника отдела строительства, архитектуры и муниципального хозяйства занимает Анатолий Адаев.
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