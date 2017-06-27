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Финансирование расселения аварийного жилья может лечь на плечи региона — Иван Белозерцев

14:42 | 27.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Финансирование программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которое до сентября 2017 года осуществляется при поддержке федерального бюджета, в будущем может полностью лечь на плечи региона. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе визита в город Каменку во вторник, 27 июня.

Финансирование расселения аварийного жилья может лечь на плечи региона — Иван Белозерцев

Фото: Pnzreg.ru

«Я дал поручение членам правительства подготовить проект закона на случай отсутствия федеральных средств, чтобы у тех, кто живет в аварийном жилье, была возможность переехать в благоустроенные квартиры», — сказал глава региона.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, обращаясь к участникам программы, получившим в этот день ключи от новых квартир, Иван Белозерцев отметил, что площадь аварийного жилья в стране растет, и гражданам в этой ситуации требуется помощь государства.

В мае 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить предложения по разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Он распорядился учесть при этом резервы региона и муниципальных образований.

В июне аналогичное поручение подчиненным дал мэр Пензы Виктор Кувайцев. Предполагается, что муниципальная программа будет реализована при поддержке региональной власти.
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