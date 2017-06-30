Участникам программы переселения покажут новые квартиры в Заре ЖКХ

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья смогут получить направления на осмотр квартир в трех новых домах на территории микрорайона Заря города Пензы с предстоящего понедельника, 3 июля.

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Всего в настоящее время там введено в эксплуатацию 10 домов.

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«Жители, переселяемые из ветхого жилья, осмотрели квартиры в 7 новых домах и начали оформлять документы», — сообщила замначальника управления ЖКХ Пензы Майя Воронова в ходе выездного заседания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в центре поддержки участников программы переселения в пятницу, 30 июня.

В свою очередь начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда мэрии Михаил Резницкий сообщил, что на данный момент заявления на согласие о переселении оформили 412 семей.

В 321 случае речь идет о собственниках и договорах мены, в 91 — о договорах соцнайма с нанимателями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.