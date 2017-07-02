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Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог в Арбеково и на ГПЗ-24

11:34 | 02.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в воскресенье, 2 июля.

Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог в Арбеково и на ГПЗ-24. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Во время объезда он указал ответственным лицам на ряд недостатков в части благоустройства.

Так, он потребовал ликвидировать надписи на металлическом ограждении, установленном неподалеку от развлекательного центра «Изумрудный город» на проспекте Строителей.

Кроме того, мэр распорядился провести покос травы у областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова по направлению к улице 65-летия Победы.

Еще одно поручение касалось состояния дорожного полотна на проспекте Строителей, которое необходимо промести от грязи и пыли.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, также Виктор Кувайцев посетил микрорайон ГПЗ-24, где продолжается реконструкция улицы Антонова.
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