Под Пензой глава администрации сельсовета наказана за бесхозяйные объекты водоснабжения ЖКХ

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Саловского сельсовета Пензенской области Ирина Тимакова привлечена к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, штраф в размере 500 рублей назначен ей после аварии, из-за которой жители 38 домовладений села Александровка на неделю остались без воды.

«Это стало возможным по причине длительного непринятия администрацией сельсовета мер по оформлению права собственности на объекты водоснабжения и передаче их для эксплуатации в водоснабжающую организацию», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по данному факту главе администрации было внесено представление, которое к настоящему времени удовлетворено.

«Водоснабжение восстановлено. Объекты поставлены в органах Росреестра на учет в качестве бесхозяйных для последующего оформления на них права муниципальной собственности», — сказала Светлана Артамонова.