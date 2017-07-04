17:27:51 Вторник, 4 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Микрорайон Заря. Пенза, 3 июля 2017 г.

Под Пензой глава администрации сельсовета наказана за бесхозяйные объекты водоснабжения

15:21 | 04.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Саловского сельсовета Пензенской области Ирина Тимакова привлечена к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

Под Пензой глава администрации сельсовета наказана за бесхозяйные объекты водоснабжения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, штраф в размере 500 рублей назначен ей после аварии, из-за которой жители 38 домовладений села Александровка на неделю остались без воды.

«Это стало возможным по причине длительного непринятия администрацией сельсовета мер по оформлению права собственности на объекты водоснабжения и передаче их для эксплуатации в водоснабжающую организацию», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по данному факту главе администрации было внесено представление, которое к настоящему времени удовлетворено.

«Водоснабжение восстановлено. Объекты поставлены в органах Росреестра на учет в качестве бесхозяйных для последующего оформления на них права муниципальной собственности», — сказала Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
В Каменке дома на двух улицах останутся без газа на несколько часов В Пензе предлагают продлить запрет на продажу спиртовых добавок
Пензенский Роспотребнадзор с начала года выявил 23 сайта по продаже алкоголя Валерий Савельев проверил качество ремонта дороги в поселке Победа
В Пензенской области с начала года из незаконного оборота изъято 30 тыс. литров алкоголя В Пензе активизируют покос травы вдоль дорог
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама