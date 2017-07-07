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В Пензе в ближайшее время будет организовано освещение сквера «45 меридиан»

10:45 | 07.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Освещение сквера «45 меридиан», расположенного на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе, намечено организовать в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе в ближайшее время будет организовано освещение сквера «45 меридиан»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда мы восстанавливали эту зону, то понимали, что в ближайшее время территория должна быть освещена. Линия там уже заложена», — сказал он в ходе встречи с представителями общественности Ленинского района города, состоявшейся в лицее №29 в минувший четверг, 6 июля.

Виктор Кувайцев пояснил, что установка фонарей в сквере «45 меридиан» будет осуществляться в рамках муниципального контракта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сквер «45 меридиан» был открыт на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе накануне Дня России и Дня города, 11 июня.
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