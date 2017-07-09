В Пензе обсудили ход расселения аварийного жилья
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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья стала главной темой рабочего совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел в минувшую субботу, 8 июля.
Фото: Penza-gorod.ru
Как сообщил начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда мэрии Михаил Резницкий, переселение в микрорайон Заря идет по графику.
По его словам, заявления с согласием на переселение подписали 433 семьи: в 341 случае речь идет о собственниках и договорах меры, в 92 — о договорах соцнайма с нанимателями.
Обращаясь к участникам совещания, Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц к слаженной совместной работе.
Фоторепортаж
Микрорайон Заря
«Нужно, чтобы все городские управления работали в команде, на один результат. Тогда будет уверенность, что мы выполним программу в установленные сроки», — сказал глава администрации города.
В продолжение совещания он обратил внимание на необходимость благоустройства подъездных путей в город «Спутник», в частности, на ремонт дороги по улице Петровской.
Еще одной темой, которую затронули чиновники, стало расселение разрушающегося дома №35 на улице Ударной.
Виктор Кувайцев поручил за выходные оказать помощь по переезду в маневренный фонд последним жильцам многоквартирного дома, после чего обеспечить пропускной режим на территорию для сохранности имущества, оставшегося в здании, сообщает пресс-служба мэрии.