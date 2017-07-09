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Квартира дома №55 в Сурске признана подлежащей капремонту

14:18 | 09.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Квартира №4 дома №55, расположенного на улице Мичурина в Сурске Городищенского района Пензенской области, признана подлежащей капитальному ремонту. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Квартира дома №55 в Сурске признана подлежащей капремонту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Администрации города рекомендовано организовать проведение капремонта жилого помещения в соответствии с выводами и рекомендациями экспертного исследования АНО «Лаборатория судебной экспертизы» от 25 января 2017 года, а также заключением эксперта по материалу проверки от 29 апреля 2016 года.

Работы должны быть выполнены в рамках гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом от 10 октября 2013 года.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Семенова.

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Ранее в городе Сурске Пензенской области были выявлены нарушения, допущенные при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Они послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в период 2013–2014 годов администрацией Городищенского района заключались контракты со стройкомпаниями на приобретение за счет бюджетных средств жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в Сурске по завышенной стоимости. Затем при наличии сведений о дефектах и отступлениях от нормативно-технической документации представители администрации города подписали акты приема-передачи квартир.

В результате участники программы были вынуждены проживать в помещениях, не отвечающих установленным требованиям. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 5 млн. рублей.
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