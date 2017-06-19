Жилье для переселенцев в Сурске приведут в порядок за две недели — Дмитрий Семенов ЖКХ

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Устранить все выявленные недочеты в квартирах, предоставленных гражданам в городе Сурске Пензенской области в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья, планируется в течение двух недель. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

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«Остались неустраненными два замечания: укрепление ДСП на полу квартиры дома №54 на улице Мичурина — в настоящее время собственница проживает в Пензе, застройщиком принимаются действия по установлению с ней контакта; […] и выполнение шумоизоляции квартиры дома №58 на улице Мичурина», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 19 июня, добавив, что женщина не хочет подписывать какие-либо документы.

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Дмитрий Семенов напомнил, что всего администрация Сурска приобрела 45 квартир в восьми восьми домах у застройщиков ООО «Строй-М» и ООО «ССВ».

По его словам, в ходе проведенного в 2016 году опроса граждан было выявлено 38 замечаний по 23 жилым помещениям.

Зампред правительства отметил, что наиболее проблемным вопросом остается взаимодействие с собственниками одной из квартир.

«По их заявлению Следственным комитетом проведена строительно-техническая экспертиза. После получения независимой экспертизы было направлено заявление в межведомственную комиссию при правительстве Пензенской области по оценке жилых помещений жилого фонда. […] Принято решение о выявлении основания для признания помещения подлежащему капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке при необходимости», — пояснил он.

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Дмитрий Семенов добавил, что, по состоянию на 15 июня, от граждан получено 25 расписок об устранении 20 замечаний, а всего их устранено 28 из 30.

Он сообщил, что также был выявлен ненадлежащий класс огнестойкости межквартирных перегородок.

«Будем принимать проектное решение о замене перегородок между кухней и следующим спальным помещением», — подчеркнул докладчик.

Комментируя услышанное, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал ситуацию в Сурске позором для региона.