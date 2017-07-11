Создать комфортную городскую среду без участия профессионалов невозможно — Иван Белозерцев ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Комфортная городская среда, создание которой стало одним из приоритетов современной государственной политики, не может быть сформирована без участия профессионалов. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Мы и в областном центре, и в других городах и районах Пензенской области пытаемся создать такие условия, которые бы удовлетворяли наших граждан. [...] Конечно, мы надеемся на сотрудничество с профессионалами — с профессорско-преподавательским составом государственного университета [архитектуры и строительства], со студентами, безусловно, с архитектурным сообществом», — сказал он во время официальной части выставки проектов представителей ПГУАС в пензенской областной филармонии во вторник, 11 июля.

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Глава региона добавил, что инициативы студентов помогут сделать жизнь в Пензенской области комфортнее.

Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что в настоящее время меняется подход к решению вопросов благоустройства — все большее значение приобретают мнение общественности и экспертная оценка специалистов.

«Во всем должны принимать решения профессионалы», — подчеркнул губернатор, отметив, что роль чиновников становится второстепенной.

«Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено, и эта выставка — определенный шаг в этом направлении», — резюмировал он.