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На формирование комфортной среды в Пензенской области направят более 300 млн. рублей

10:32 | 03.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. 30,4 млн. рублей будет направлено на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Пензенской области.

На формирование комфортной среды в Пензенской области направят более 300 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом из регионального бюджета на эти цели выделят 33,7 млн. рублей.

На благоустройство мест массового отдыха населения — городской парк Кузнецка — предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,7 млн. рубец, в том числе 0,6 млн. рублей из регионального бюджета, 1,5 млн. рублей из городского бюджета.

В настоящее время финансовые средства из федерального бюджета перечислены в полном объеме.

На сегодняшний день все муниципальные образования провели общественные обсуждения проектов по благоустройству и утвердили муниципальные программы на 2017 год.

В текущем году участие в проекте принимают 11 муниципальных образований: Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, рабочий поселок Мокшан, села Богословка и Ленино Пензенского района.

Всего по программе будет благоустроено 167 дворов и 16 мест массового пребывания населения, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения.
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