Пензенский губернатор призвал не допустить срыва сроков ремонта теплосетей ЖКХ

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев акцентировал внимание и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера на необходимости завершения работ по ремонту теплосетей в заявленные сроки — до 15 сентября 2017 года.

Фото: Pnzreg.ru

«Последние два года отопительный сезон мы начинаем раньше, приступая к подготовительным работам заранее, и своевременно обеспечиваем теплом жителей, в связи с чем у людей возникает меньше претензий», — отметил он в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона в среду, 12 июля.

Иван Белозерцев призвал использовать благоприятные погодные условия и ускорить темпы.

В свою очередь Денис Паслер обратил внимание на то, что в этом году при формировании графика работ на теплосетях были учтены планы по ремонту дорог.

«По приезду в Пензу я проехал ряд объектов. По ним есть свои замечания, но в целом все идет в плановом режиме», — сказал он.

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Руководитель компании «Т Плюс» также проинформировал о потребности в специалистах. В связи с этим губернатор поручил оказать содействие организации в решении кадрового вопроса.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в 2017 году в Пензе проводятся работы по замене изношенных участков сетей на 14 объектах.

К настоящему времени завершена реконструкция тепломагистрали на проспекте Победы, в ближайшее время планируется закончить ремонт на двух объектах на улице Калинина. В работе находятся участки на улицах Чкалова, Кулакова, Новочеркасской и Минской. Параллельно продолжается опрессовка сетей.

В общей сложности будет обновлено около 8 км трубопровода. Дополнительно перекладывается еще около 2 км сетей. Впервые в Пензе применяются трубы, изготовленные по новым технологиям, изоляционная оболочка которых позволяет значительно снизить теплопотери.