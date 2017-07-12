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Пензенский губернатор призвал не допустить срыва сроков ремонта теплосетей

18:25 | 12.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев акцентировал внимание и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера на необходимости завершения работ по ремонту теплосетей в заявленные сроки — до 15 сентября 2017 года.

Пензенский губернатор призвал не допустить срыва сроков ремонта теплосетей

Фото: Pnzreg.ru

«Последние два года отопительный сезон мы начинаем раньше, приступая к подготовительным работам заранее, и своевременно обеспечиваем теплом жителей, в связи с чем у людей возникает меньше претензий», — отметил он в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона в среду, 12 июля.

Иван Белозерцев призвал использовать благоприятные погодные условия и ускорить темпы.

В свою очередь Денис Паслер обратил внимание на то, что в этом году при формировании графика работ на теплосетях были учтены планы по ремонту дорог.

«По приезду в Пензу я проехал ряд объектов. По ним есть свои замечания, но в целом все идет в плановом режиме», — сказал он.

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Руководитель компании «Т Плюс» также проинформировал о потребности в специалистах. В связи с этим губернатор поручил оказать содействие организации в решении кадрового вопроса.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в 2017 году в Пензе проводятся работы по замене изношенных участков сетей на 14 объектах.

К настоящему времени завершена реконструкция тепломагистрали на проспекте Победы, в ближайшее время планируется закончить ремонт на двух объектах на улице Калинина. В работе находятся участки на улицах Чкалова, Кулакова, Новочеркасской и Минской. Параллельно продолжается опрессовка сетей.

В общей сложности будет обновлено около 8 км трубопровода. Дополнительно перекладывается еще около 2 км сетей. Впервые в Пензе применяются трубы, изготовленные по новым технологиям, изоляционная оболочка которых позволяет значительно снизить теплопотери.
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